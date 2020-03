Vijf jaar voorwaardelijk voor dodelijke slagen aan vriendin BJS

03 maart 2020

13u33 0 Merksem De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Ronny V.C. (45) uit Kapellen veroordeeld tot vijf jaar cel met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Hij had zijn vriendin drie jaar geleden zware slagen toegebracht met fatale afloop. De veertiger kan zich van de feiten niet veel meer herinneren, omdat hij te veel gedronken had. Hij heeft zich intussen herpakt.

Ronny V.C. en Mieke O. woonden destijds samen boven een café in Merksem. Beiden waren regelmatige drinkers en maakten ook vaak ruzie. De uitbater van het café had op 20 augustus 2017 rond 5.30 uur tumult en geroep van het slachtoffer gehoord. Hij belde naar de beklaagde met de vraag om wat stiller te zijn, waarna het terug rustig was geworden.

Toen de beklaagde om 10 uur opstond, lag Mieke O. naast het bed op de grond. Hij vond dat niet zo ongewoon en ging in de woonkamer computerspelletjes spelen. Toen zijn vriendin om 13 uur nog altijd niet uit de slaapkamer was gekomen, ging hij opnieuw kijken. Ze lag nog altijd op de grond. Hij verwittigde de hulpdiensten, maar zij konden alleen nog maar haar dood vaststellen.

Verzwakt

De wetsdokter trof op haar hele lichaam recente kneuzingen aan. Meervoudig stomp geweld op haar hoofd, borst en romp was haar fataal geworden. Het slachtoffer was bovendien al verzwakt door uitgezaaide longkanker, wat haar overlijden gefaciliteerd had.

Ronny V.C. kon zich niet veel meer herinneren. Hij was die nacht tot 2 uur op café was geweest en had veel gedronken. Het slachtoffer lag al in bed, toen hij thuis kwam. Ze was rond 5.30 uur wakker geworden en was beginnen roepen. Hij erkende dat hij haar voordien al eens af en toe geslagen had, maar wist niet of dat ook die nacht gebeurd was.

Alcoholprobleem

De rechtbank vond het zonder twijfel bewezen dat hij haar geslagen had. Bij de strafbepaling werd rekening gehouden met het feit dat Ronny V.C. zich intussen herpakt heeft. Hij werkt en heeft zijn alcoholprobleem onder controle. Hij kreeg daarom een straf met uitstel opgelegd, maar moet wel een aantal voorwaarden naleven, zoals het behouden van werk, het respecteren van een alcoholverbod en het volgen van een cursus agressiebeheersing.

De nabestaanden van het slachtoffer kregen 13.400 euro aan schadevergoedingen toegekend.