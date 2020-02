Vijf dagen omrijden aan Deurnesteenweg door nutswerken ADA

07 februari 2020

10u43 0 Merksem Er worden volop nutswerken uitgevoerd aan de noordzijde van de Merksemsebaan (N120). Deze werken kaderen in een herinrichting van de Merksemsebaan. Vanaf maandagochtend 10 februari zullen de nutsmaatschappijen een doorsteek maken dwars onder de Deurnesteenweg. Hierdoor moet het verkeer richting Schoten een omleiding volgen.

De nutswerken bevinden zich sinds 27 januari aan de noordzijde van de Merksemsebaan, tussen de Bijkhoevelaan en de grens met de stad Antwerpen. Autoverkeer richting Antwerpen verloopt er over één rijstrook in plaats van de gebruikelijke twee. Voetgangers en fietsers kunnen de werken passeren via een doorgang links van de werfzone.

Vanaf maandag 10 februari maakt de aannemer van de nutsmaatschappijen een doorsteek dwars onder de Deurnesteenweg (zijde Albertkanaal). Gemotoriseerd verkeer kan daarbij gedurende enkele dagen niet afslaan richting Hoogmolenbrug/Schoten. Tot de doorsteek klaar is, kan je enkel van de brug naar de Merksemsebaan rijden. De Hoogmolenbrug oprijden vanaf de Merksemsebaan kan niet. In de plaats volg je een omleiding.

Komende van Wijnegem rij je via de Houtlaan (N12), Albertkanaaldijk en Hoogmolendijk richting Schoten. Vanuit Antwerpen en Deurne volg je een omleidingsroute via de Bisschoppenhoflaan, over de Brug van den Azijn en de Bredabaan (N1).

De werken voor de doorsteek duren tot en met donderdagavond 13 februari.