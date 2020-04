VIDEO. Man opgepakt die zwangere vrouw in buik stampt Sander Bral

29 april 2020

12u24 0 Merksem De politie is moeten tussenkomen bij een burenruzie die volledig uit de hand liep. Een zwangere vrouw raakte daarbij gewond nadat ze in de buik gestampt werd. De verdachte hield zich op in zijn woning en verzette zich tegen zijn arrestatie. Hij werd uiteindelijk overmeesterd en opgepakt.



De feiten dateren van maandagavond rond 18.30 uur. Op amateurbeelden is te zien hoe verschillende teams van de lokale politie een pand betreden aan de Ringlaan in Merksem en terug buitenkomen met een geboeide man. Verschillende omstaanders filmen de arrestatie, één van hen roept ironisch “de politie, uw vriend’.

Amok

Volgens een buurtbewoner is het al enige tijd onrustig rondom de betrokken woning. “In dronken toestand schold de verdachte mensen uit op straat en hij zorgde voor amok in de buurt”, klinkt het. “Maandagavond zag ik hoe een vrouw geslagen werd door die man, ze moest met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden. Toen de politie arriveerde, verzette de man zich tegen de arrestatie maar ook de vrouw, het slachtoffer, verweet de politie. Uiteindelijk werd de man gearresteerd op een volgens mij correcte manier. Veel lof voor de politie.”

Zwangere vrouw gestampt

Volgens de getuige bleek de verdachte gezocht door de politie in een ander dossier. “Om het onderzoek te beschermen kunnen we daar niet op ingaan”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. De feiten van maandagavond kunnen wel bevestigd worden door de politie. “Een zwangere dame is in haar buik gestampt, er kwam voor haar een MUG en een ziekenwagen ter plaatse. De verdachte hield zich op in zijn woning maar gedroeg zich erg weerspannig bij de arrestatie. Hij werd uiteindelijk overmeesterd, geboeid en opgepakt.”