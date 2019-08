VIDEO. Klant na sluitingstijd opgesloten in Antwerpse supermarkt Politie bevrijdt vrouw die uur lang zat opgesloten in supermarkt Match in Merksem Jonathan Bernaerts

16 augustus 2019

18u13 0 Merksem Een vrouw uit Merksem is donderdag per ongeluk door personeel van supermarkt Match opgesloten. De onfortuinlijke klant zat een uur lang vast in de winkel en moest uiteindelijk door de politie worden bevrijd. “Na wat ik heb meegemaakt, hadden excuses op hun plaats geweest.”

“Nu kan ik erom lachen, maar gisteren was ik de wanhoop nabij”, knipoogt Iris wanneer ze terugdenkt aan wat haar donderdagmiddag overkwam. “Op Moederkesdag sprong ik voor sluitingstijd (om 13u wegens een feestdag, red.) nog even binnen in de Match aan de Maantjessteenweg in Merksem. Toen ik naar de kassa wilde gaan om af te rekenen, sprong het alarm ineens aan. Ik schrok me te pletter. Toen ik dan rondkeek, zag ik niemand meer. Geen klanten, geen personeel. Het was nog maar 13.08u en de hele winkel was potdicht afgesloten.”

Iris is daarop hard beginnen te roepen, maar kreeg geen gehoor. “Ik vond heel akelig, zo helemaal alleen in een lege supermarkt. Omdat ik er zo snel mogelijk weg wilde, heb ik, nadat ik eerst mijn man en mijn dochter had verwittigd, de politie opgebeld. Opdat zij niet zouden moeten inbreken, is de politie eerst naar de zaakvoerder gaan zoeken. Nadat ik een uur opgesloten zat, zijn ze mij komen bevrijden.”

Een dag later kan Iris nog altijd niet geloven dat ze door het winkelpersoneel over het hoofd werd gezien. “Dat is toch schandalig”, zegt ze. “Normaal maant het personeel de klanten via de intercom toch aan om de winkel te verlaten? Dat is in mijn geval zeker niet gebeurt. Anders was ik wel netjes op tijd gaan afrekenen.”

Van de zaakvoerder die Iris, samen met de politie, uit haar hachelijke situatie redde, had de Merksemse toch wel meer compassie verwacht. “Eigenlijk ben ik diep teleurgesteld”, zegt Iris. “Die man heeft zich zelfs niet geëxcuseerd voor het feit dat ze mij hadden opgesloten. En alsof het allemaal niet genoeg was, heb ik mijn boodschappen op de band aan de kassa moeten achterlaten. De zaakvoerder weigerde om ze af te rekenen.”

Bij supermarkt Match in Merksem betreuren ze het voorval. “We willen deze klant onze excuses aanbieden”, zegt Terry Wensch. “Voor we onze zaak afsluiten, lopen we altijd een ronde om ons ervan te vergewissen dat alle klanten buiten zijn. Dat hebben we donderdag gedaan. We dachten dat iedereen weg was, maar dat bleek dus blijkbaar niet het geval. We begrijpen écht niet hoe dit is kunnen gebeuren.”

Dat Iris haar boodschappen niet mee naar huis mocht nemen, geeft Wensch toe. “Dat konden we helaas niet toestaan omdat alle kassa’s al waren afgesloten.”

Omdat Iris vindt dat ze onheus werd behandeld, twijfelt ze sterk of ze haar boodschappen in de toekomst nog bij Match zal doen. “Tenzij ze met een mooie compensatie over de brug komen. Een jaar gratis winkelen of zoiets? (lacht)”