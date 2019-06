Verdacht voertuig crasht na lange achtervolging in Merksem: twee personen gearresteerd Sander Bral

15 juni 2019

22u36 7 Merksem De Antwerpse politie heeft na een lange achtervolging twee personen kunnen arresteren. Een voertuig met twee inzittenden vluchtte zaterdagavond in Nederland weg van de politie en crashte in Merksem tegen een brug. Eén verdachte probeerde nog te voet te ontkomen. Het is nog niet duidelijk waarom de verdachten wegvluchtten.

Commotie in Merksem zaterdagavond rond tien uur. Verschillende getuigen zagen politiecombi’s voorbijrazen, een helikopter overvliegen en sommigen meenden zelfs geweerschoten gehoord te hebben. “Er is niet geschoten”, ontkent Wouter Bruyns van de lokale politie. “Onze diensten hebben ingepikt op een achtervolging die wellicht in Nederland al startte. Over de context daarvan kunnen we nog niet in detail gaan.”

“Het verdachte voertuig verliet in onze zone de snelweg en scheurde met snelheden van meer dan honderd kilometer per uur over de Bredabaan in Merksem richting het districtshuis. Via kleine straatjes ging de achtervolging richting de zogenoemde Brug van den Azijn. De bestuurder reed meermaals over voet- en fietspaden en bracht verschillende weggebruikers in gevaar. Na gevaarlijk door verschillende straten rond het Dokske te rijden is het voertuig tegen een brugpijler aan de fietsersbrug aan de Vaartkaai gereden.”

“Eén van de verdachten probeerde nog te voet te gaan lopen op de Bredabaan maar die werd snel gepakt door de ploegen in bijstand van de politiezone Schoten. De andere verdachte werd gearresteerd waar het voertuig crashte.”

Het is nog niet duidelijk waarom de verdachten wegvluchtten van de politie. Het zou gaan om twee mannen uit Antwerpen. Eén van hen zou net terug vrij zijn uit de gevangenis.