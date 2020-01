Vaartkaai ter hoogte van spoorwegbruggen tijdelijk afgesloten AMK

27 januari 2020

11u59 0 Merksem Vandaag, 27 januari, starten werken aan de spoorwegbruggen op de Vaartkaai in Merksem. Daardoor is de Vaartkaai ter hoogte van de spoorwegbruggen afgesloten in beide richtingen tussen 9 en 15 uur tot en met 31 januari 2020.

Vanaf 27 januari start het afvoeren van grond aan de spoorwegbruggen op de Vaartkaai in Merksem. Van 27 tot en met 31 januari is de Vaartkaai onderbroken ter hoogte van de spoorwegbruggen, tussen 9 en 15 uur. Het verkeer volgt een omleiding via de Ingenieur Menneslaan en de Groenendaallaan. Fietsers en voetgangers kunnen steeds via een containertunnel de werf passeren.