Twintigjarige bestuurder rijdt in op terras door hoge snelheid en nat wegdek

29 augustus 2019

Een wagen is woensdagnacht ingereden op een terras van een café en een gevel op het rond punt van de Terlindenhofstraat in Merksem. Het voertuig was zwaar beschadigd en was niet meer rijvaardig, de vier inzittenden, waaronder de twintigjarige bestuurder, raakten licht gewond. De schade aan de gevel was beperkt, maar verschillende meubels op het terras van het café raakten beschadigd. De bestuurder verloor in de bocht de controle over het stuur. Mogelijk ligt een combinatie van een te hoge snelheid en het natte wegdek aan de oorzaak van het ongeval.