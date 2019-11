Twee leerlingen preventief geschorst na zware agressie tegen Lindsai (13) op school in Merksem Toon Verheijen

12 november 2019

12u43 44 Merksem Het Stedelijk Lyceum in Merksem heeft voorlopig twee leerlingen die betrokken waren bij het Het Stedelijk Lyceum in Merksem heeft voorlopig twee leerlingen die betrokken waren bij het in elkaar slaan van de 13-jarige Lindsai , preventief geschorst. De school voert nu een tuchtonderzoek en bekijkt welke definitieve maatregelen er later genomen moeten worden. Ook de politie is met een onderzoek gestart. “Onze primaire zorg is ook om Lindsai - als ze naar onze school wil terugkomen - op een warme manier te begeleiden.” De ouders zijn erg opgelucht dat het incident zo ernstig genomen wordt.

De 13-jarige Lindsai werd vorige week vrijdag na het achtste lesuur om de hoek van de school opgewacht door een groepje medeleerlingen. Ze werd in elkaar geslagen en kreeg enkele zware klappen. Enkele leerlingen filmden de agressie en plaatsten het filmpje zelfs op sociale media waardoor het afgelopen weekend meteen viraal ging. Lindsai zit ondertussen thuis en herstelt van onder meer een hersenschudding en gekneusde ribben. Het Stedelijk Lyceum heeft ondertussen al de eerste maatregelen genomen. “We hebben twee leerlingen preventief geschorst”, zegt netwerkdirecteur van het Stedelijk Onderwijs Pamela Bruers. “Dat wil zeggen dat zij voorlopig de school niet meer mogen betreden in afwachting van het verdere onderzoek. Of er nog leerlingen volgen, zal de komende dagen wel blijken wanneer we alles tot in detail hebben kunnen bekijken. We willen het echt wel ten gronde voeren, maar moeten ook bekijken dat we juridisch geen fouten maken. Na het onderzoek is het de klassenraad en uiteindelijk de directie die een definitieve sanctie zal opleggen. Dat kan gaan van een tijdelijke schorsing tot een definitieve verwijdering van de school. Maar dat zal dus per leerling bekeken worden.”

Zorg

De school heeft ondertussen ook het CLB ingeschakeld om voor de nodige begeleiding te zorgen. De school wil in de eerste plaats ook aan Lindsai zelf denken. “We hebben een goed gesprek gehad met de ouders en willen er samen mee voor zorgen dat Lindsai weer kan herstellen”, zegt Pamela Bruers. “We gaan nu volop nadenken hoe we dat moeten en kunnen aanpakken. Als Lindsai op onze school wil blijven, moeten we er voor zorgen dat ze na haar herstelperiode zich hier meteen weer veilig en goed kan voelen. Maar of ze wil blijven, is natuurlijk volledig haar keuze en die van haar ouders." Maar er is niet alleen Lindsai zelf. Bij de leerlingen en leerkrachten op de school zijn er ook enorm veel vragen. “We zijn allemaal enorm geschrokken en aangedaan door hetgeen er gebeurd is”, gaat Pamela Bruers verder. “Het CLB zal ons begeleiden in het opvangen van leerlingen of leerkrachten die daar nood aan hebben.”

Sneller ingrijpen?

Maandag klonk in een eerste reactie bij de ouders dat er toch wel sneller had ingegrepen kunnen worden. “Lindsai is na het incident terug naar school gelopen waar ze meteen opgevangen is door een leerkracht en we hebben haar de eerste zorgen toegediend”, zegt Pamela Bruers. “We hebben dan ook meteen de moeder gebeld die met haar naar de spoed is gereden. Wij hebben haar toen ook geadviseerd om naar de politie te stappen om klacht in te dienen.”

Ouders

De ouders van de 13-jarige Lindsai blikken met een goed gevoel terug op het gesprek met de directie. “We houden er een heel goed gevoel aan over”, vertelt papa Bart Meeters. “Ik was zelf ook een beetje ontroerd toen ik zelfs leerkrachten zag wenen en ons kwamen zeggen dat ze enorm geschrokken zijn en echt hopen dat Lindsai terug naar school komt. De directie meent het ook serieus. Ze hebben inderdaad al twee betrokken geschorst, maar ze willen ook de omstaanders die niets gedaan hebben de gepaste sanctie geven.” Lindsai zelf heeft het volgens haar ouders nog altijd moeilijk. “Ze heeft schrik en ook nachtmerries”, vertelt de papa. “Ze heeft het echt zwaar. Het is ook echt niet te onderschatten. Want wat er op de beelden te zien was die de media gehaald hebben, was nog niet alles. Ze is ook nog tegen de grond getrokken met haar haren en zelfs enkele meters meegesleurd. Wat ons als ouders ook tegen de borst stuit, is dat er tot vandaag zelfs nog berichten komen waaruit blijkt dat sommigen echt geen schuldbesef hebben. Berichten met echt grove taal. Ongelooflijk eigenlijk. Blijkbaar zijn er sommigen echt trots op deze laffe daad. Ik hoop echt dat er een heleboel van die kinderen eens goed gaan nadenken en dat hun ouders ook gepaste maatregelen nemen.”