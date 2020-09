Tuinhuis in Merksem in lichterlaaie: geen gewonden Jasper van der Schoot

01 september 2020

15u27 0 Merksem Vlak naast de ring in Merksem, in de buurt van de Vaartkaai, heeft een tuinhuis flink vuur gevat. De brandweer is ter plaatse en meldt het vuur onder controle te hebben.

Vanaf de ring was deze middag een hevige rookpluim zichtbaar, omdat een tuinhuis vlakbij vuur had gevat. Momenteel is er nog niets bekend over de oorzaak van de brand. Er zijn geen gewonden gevallen.