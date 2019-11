Trio krijgt één jaar cel voor vechtpartij met ijzeren staven BJS/BLG

13 november 2019

12u25 0 Merksem De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de broers Chahid (27) en Chafik R. (26) uit Merksem en Lokman Z. (21) veroordeeld voor een vechtpartij waarbij het slachtoffer met metalen staven bewusteloos werd geslagen. De broers kregen één jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Voor Lokman Z., die verstek liet gaan, was één jaar effectief weggelegd.

Slachtoffer Abderazzak A. werd op 21 februari 2019 aangevallen aan zijn woning in Merksem. Hij verklaarde dat Chafik R. bij hem had aangebeld en hem een vuistslag op de mond had gegeven, omdat hij over zijn vader geroddeld zou hebben. Hij verloor daarbij twee tanden. Vervolgens had ofwel Chahid R. of Lokman Z. hem aangevallen met een mes. Hij probeerde het steekwapen te ontwijken en raakte gewond aan de hand. Meteen daarna hadden de drie beklaagden hem met metalen staven op het hoofd, de rug en in de zij geslagen. Hij verloor daardoor het bewustzijn.

Enkele dagen na de feiten wijzigde het slachtoffer zijn verklaring. Hij vertelde dat Lokman Z. bij hem had aangebeld en hem had aangevallen met een ijzeren staaf en een mes. Chahid R., die toevallig met zijn broer voorbij kwam, was tussen gekomen en had Lokman Z. weggeduwd.

Chahid R. bevestigde de tweede verklaring van het slachtoffer, maar ook hij had eerst iets helemaal anders verklaard. Hij zei aanvankelijk dat Abderrazak A. 200 euro van hem gestolen had. Toen hij zijn geld wilde terugvragen, zou het slachtoffer hem met een metalen matrak hebben aangevallen, waarna er een vechtpartij was ontstaan.

Lokman Z. kon niet verhoord worden en liet verstek gaan. De broers R. hadden de vrijspraak gevraagd, maar de rechtbank vond de feiten bewezen en dit op basis van de eerste verklaring van het slachtoffer. Die was zeer consistent en in overeenstemming met zijn verwondingen.