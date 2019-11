Tot 30 maanden cel voor cannabisplantage in appartement BJS/BLG

09 november 2019

09u34 0 Merksem De Antwerpse strafrechter heeft Maarten V. (28) uit Merksem veroordeeld, omdat hij een cannabisplantage in zijn appartement had opgezet. Hij kreeg dertig maanden cel en 12.000 euro boete, waarvan telkens de helft effectief. Een illegaal vermogensvoordeel van 45.000 euro werd verbeurdverklaard. Karim V. (25) uit Deurne, die hem geholpen had met het onderhoud en de verkoop, kreeg twintig maanden cel en 8.000 euro boete, waarvan telkens de helft effectief.

De politie had op 19 maart 2019 een huiszoeking uitgevoerd in het appartement van Maarten V. aan de Groenendaallaan in Merksem, nadat ze een tip had gekregen over een mogelijke actieve cannabisplantage. De ramen vooraan waren afgeplakt en achteraan was een ruimte afgemaakt met panelen.

De politie trof in een slaapkamer inderdaad een professioneel ingerichte cannabisplantage aan, die net geoogst werd. Er stonden 101 kweekpotten en er hingen 94 planten te drogen. In de tweede slaapkamer lagen lampen, een kweektent, knipselafval, een koolstoffilter, etc. De elektriciteit voor de plantage werd voor de meter afgetapt. Er kon meer dan 5,3 kilo cannabis in beslag worden genomen.

De politie hield het appartement in de gaten en kon nog diezelfde dag Karim V. arresteren, die zich meteen op zijn zwijgrecht beriep. Enkel uren later bood ook Maarten V. zich op het politiebureau aan.

Hij bekende dat hij de plantage had opgezet omdat hij geld nodig had. De benodigdheden had hij in een growshop in Nederland gekocht voor ongeveer 2.000 à 3.000 euro. Hij dacht dat hij ongeveer 130 planten had. Hij wilde de cannabis verkopen om zijn schulden te kunnen afbetalen.

Karim V. had hem geholpen met het onderhoud en het oogsten van de plantage. Uit het onderzoek bleek dat hij ook cannabis verkocht voor Maarten V. Die laatste beweerde dat hij slechts één maal geoogst had, maar volgens zijn zus was er ook al in juni 2018 een oogst geweest. De opbrengst van de plantage, begroot op 45.000 euro, werd verbeurdverklaard.