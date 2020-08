Toch nog een foor in Antwerpen: district Merksem organiseert twee kermissen in augustus ADA

21 augustus 2020

13u28 0 Merksem Het zag er lang naar uit dat de twee zomerkermissen in Merksem niet konden doorgaan vanwegen corona. Maar mits ze een aantal maatregelen naleven, kunnen de Merksemnaren toch komen genieten van kermisplezier in de Laaglandlaan en op het Sint-Franciscusplein.

De kermis in de Laaglandlaan die gepland was van 1 tot en met 4 augustus vindt in plaats daarvan plaats van 22 tot en met 25 augustus. De grote kermis van 29 augustus tot en met 2 september vindt plaats op het Sint-Franciscusplein, en niet op het Kroonplein zoals oorspronkelijk gepland. Bezoekers moeten uiteraard rekening houden met de geldende coronamaatregelen.

Omwille van deze tweede kermis kan de markt op 1 september niet worden opgesteld op het Sint- Franciscusplein. De kramen verschuiven naar de Jaak De Boeckstraat. Tijdens de markt kan er geen autoverkeer in de straat en geldt er een parkeerverbod van 6 uur ’s ochtends tot 15 uur.