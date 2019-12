Te hoge CO-waarden in zaak dat houtskoolvuur als verwarming gebruikt Sander Bral

13 december 2019

Het politiewijkteam van Merksem/Luchtbal hield donderdag een actie in samenwerking met de inspectie voor sociale tewerkstelling. Twaalf handelszaken werden bezocht in Antwerpen-Noord. Op verschillende plaatsen zijn inbreuken vastgesteld in het kader van tewerkstelling. In één van de zaken werd een to hoge CO-concentratie gemeten. Dat kwam omdat er een houtskoolvuur in de zaak brandde. De politie maande het aanwezige cliënteel aan om het gebouw te verlaten. De brandweer kwam ter plaatse en zorgde voor voldoende ventilatie van het pand. Later zal er nog een hercontrole plaatsvinden met betrekking tot de brandveiligheid.