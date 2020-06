Stad maakt fietsverbinding langs Albertkanaal veiliger naar aanleiding van moord op Julie Van Espen



CVDP

09 juni 2020

17u03 0 Merksem De stad heeft een aantal stappen ondernomen voor het veiliger en aangenamer maken van het gebied waar Julie van Espen vorig jaar om het leven werd gebracht. Dit gebeurde op basis van de resultaten van een ruimtelijke veiligheidsscan van het gebied Dokske-Duvelshoek-Sportpaleis-Albertkanaal. De stad plant op korte en lange termijn nog meer ingrepen.

Properheid en streetart

Om de veiligheidsbeleving van het volledige traject te verbeteren, zet de stad enerzijds sterk in op de properheid van de volledige fietsverbinding langs het Albertkanaal, anderzijds op het aanpakken van de pijlers van de bruggen via streetart.

Vanaf de tweede week van juni wordt het zwerfvuil en sluikstort opgeruimd, het groen gesnoeid, onkruid verwijderd en bloembollen aangeplant. Het jaagpad, de Vaartkaai, Carrettestraat en Straatsburgdok - Noordkaai krijgen een intensieve veegbeurt en een reiniging van de rioolkolken. De Vlaamse Waterweg zal in die periode de oneffenheden in het jaagpad herstellen.

Street Art Antwerp engageerde zich om een kunstwerk te maken voor alle slachtoffers van seksueel geweld. Ze zullen dit realiseren op de blinde muur van het bedrijf Candico, vlak naast de Burgemeester Gabriel Theunisbrug. Bijkomend zal de stad samen met hen de veiligheidsbeleving van de onderdoorgangen van bruggen verbeteren met behulp van streetart. Op de pijlers van de bruggen van de Antwerpse Ring, de muur van de spoorwegbrug en de pijlers van de Noorderlaanbrug zal streetart aangebracht worden. In de loop van juni zullen daarvoor verschillende artiesten op uiteenlopende plekken langs het jaagpad werken.

Sociale controle en verlichting

De stad koos voor ruimtelijke ingrepen op lange termijn om meer sociale controle te creëren. De zone aan de IJzerlaanbrug zal worden heraangelegd, waardoor een ontmoetingsruimte ontstaat naast de fietsroute. Dit maakt deel uit van de ontwerpopdracht Ringpark Lobroekdok. Ter hoogte van het Straatsburgdok Noord zijn er zitbanken en papiermanden geplaatst. Tot slot zal het masterplan ‘Merksem Dokske’ – dat volgend jaar start - onder andere de integratie van industrie en wonen onderzoeken.

De stad zorgde ook voor extra verlichting. De IJzerlaanfietsbrug en aansluitende delen van het jaagpad en de onderdoorgang van de brug van den Azijn zijn goed verlicht. De donkere stukken van het jaagpad krijgen extra verlichting. De ontbrekende verlichting aan de werf van de Burgemeester Gabriel Theunisbrug werd ondertussen aangebracht. Aan de kaaimuur en het jaagpad tussen de Oostkaai en de Burgemeester Gabriel Theunisbrug werd tijdelijke verlichting geplaatst gedurende de heraanleg. Aan de verlichtingspalen komen extra armaturen die zullen worden gericht naar het fietspad.

Voortaan wordt ruimtelijke veiligheid onder bruggen ook meer uitgewerkt: niet enkel de weg, maar ook de dichte omgeving zal moeten verlicht worden, zowel bij bestaande brugonderdoorgangen als bij nieuwe bruggen.

Cameratoezicht

Sinds 2019 staat ter hoogte van de oversteekplaats aan de IJzerlaan waar de fietsbrug eindigt een camera die 360 graden in beeld brengt. Er kwam ondertussen een camera bij ter hoogte van de Eugeen Meeusstraat aan de Vaartkaai, en binnekort komt er een ter hoogte van het Lucerna College in Merksem naast de IJzerlaanfietsbrug.

Aan de Gabriel Theunisbrug werden tot slot ook maatregelen genomen om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. Er kwam een tijdelijke afscheiding tussen het kanaal en het fietspad onder de Burgemeester Gabriel Theunisbrug, de begroeiing op de rand van de brug werd gesnoeid en de afgekoppelde elektriciteitskast onder de brug werd weggehaald.

Extra werftoezicht

In de toekomst, zeker tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding die ook op dit gebied impact zullen hebben, zal er extra aandacht besteed worden aan een overkoepelend werftoezicht. Dat om de veiligheid te verhogen op de fiets- en voetpaden en in de woonbuurten in de omgeving van de werken. Hierover maakten de stad Antwerpen en Lantis samen een ‘checklist veilige werfomgeving’.. Ten slotte blijft de stad verder inzetten op verhoogd toezicht in functie van veiligheid in de omgeving.