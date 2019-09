Stad duwt Merksem in rode cijfers: “We willen rechtvaardige verdeling van dotaties” PhT

27 september 2019

19u05 0 Merksem De Merksemse districtsraad heeft unaniem een negatief advies gestemd over de dotatie die ze de komende zes jaar van de stad Antwerpen ontvangt. De toegeschoven middelen liggen 919.000 euro lager dan wat de theoretische verdeling tussen alle districten Merksem had moeten opleveren. Gevolg: minder middelen voor lokale verenigingen en evenementen.

Het heeft de voorbije maanden gestormd tussen enkele districten en de stad. “Aanleiding was een nieuwe verdeling van de dotatie voor exploitatie (de courante uitgaven en ontvangsten) en investeringen”, zegt districtsburgemeester Luc Bungeneers (N-VA). Vroeger lag de verhouding op 33/67 procent, vanaf 2020 wordt ze 25/75 procent. Lastig, want de stad draagt vanaf 2020 een aantal kosten over naar de districten.

Bungeneers, tussen 2001 en 2012 schepen van Financiën in Antwerpen, ging bij zijn partijgenoot en opvolger Koen Kennis op tafel slaan. “Ik wilde die 25 procent voor exploitatie opnieuw naar 33 procent krijgen. Alleen dan kon ik in 2025 een positieve autofinancieringsmarge voor Merksem bereiken (die autofinancieringsmarge geeft weer of de financiën van een bestuur structureel in evenwicht zijn, red.).”

Kennis plooide een beetje, maar niet helemaal: hij wou voor exploitatie niet hoger dan 30 procent gaan. Verder schoof hij wel jaarlijks 43 in plaats van 41 miljoen toe aan de districten. Bungeneers: “Daarom hebben wij dat nu laten wegstemmen. Bij die 30/70 verhouding blijven we met een tekort van 70.000 euro zitten op de autofinancieringsmarge. Dan moeten onze verenigingen het met minder subsidie doen.”

CD&V, dat in Merksem in het college zetelt, zal in de Antwerpse gemeenteraad – waar het in de oppositie zit – vragen om de Merksemse dotatie te compenseren.