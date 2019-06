Spookrijder op motor botst frontaal op tegenligger Patrick Lefelon

24 juni 2019

08u14 122 Merksem Op de Bredabaan in Merksem is maandagmorgen een 29-jarige motorrijder uit Schoten om het leven gekomen. Hij was aan het spookrijden en kwam in botsing met een bestelwagen en een vrachtwagen. De man was door verschillende andere weggebruikers gewaarschuwd.

Het ongeval gebeurde op de Bredabaan in de rijrichting Brasschaat, op het stuk tussen de supermarkten Aldi en Carrefour. Verschillende getuigen zagen hoe de man levensgevaarlijk zigzaggend tegen het verkeer inreed. “Een andere motorrijder kon een botsing nipt vermijden. HIj probeerde hem nog duidelijk te maken dat hij aan de andere kant moest rijden. De motorrijder is frontaal op een vrachtwagen gereden”, vertelt een getuige.

De politie bevestigt dat de man in de verkeerde richting reed. Hij zou nog geprobeerd hebben om tussen een vrachtwagen en bestelwagen te glippen, maar dat mislukte. Daardoor kwam hij ten val en werd door de vrachtwagen overreden. De man was op slag dood. De identificatie liep moeizaam door de zware letsels die de motorrijder had opgelopen.

De politie sloot de Bredabaan geruime tijd af in de richting van Brasschaat. Dat zorgde ook voor hinder bij het tram-en busverkeer richting de randgemeenten.