Speelkasteel is terug tijdens de krokusvakantie AMK

19 februari 2020

11u17 0 Merksem Tijdens de krokusvakantie opent het Speelkasteel opnieuw de deuren, in Kasteel Bouckenborgh in Merksem. Kinderen tussen 3 en 11 jaar kunnen gratis komen spelen, knutselen en ravotten.

Van maandag 24 tot vrijdag 28 februari zijn kinderen weer welkom in het Speelkasteel in Merksem. De voormiddagactiviteiten vinden plaats van 10 tot 12 uur. ‘s Namiddags wordt er van 14 tot 16 uur gespeeld. Vooraf inschrijven is niet nodig. Alle activiteiten zijn gratis.

Kleuters van 3 tot 5 jaar kunnen elke voormiddag kiezen uit een leuk aanbod van spel en creatieve activiteiten: zandtafels, knutselmateriaal, springdieren, trampolines, reuzebouwstenen, dansen, spelen met klei enzovoort. Elke namiddag staat er een thema-activiteit op het programma, zoals de olympische kleuterspelen, of een eekhoornspel.

Kinderen van 6 tot 11 jaar kunnen elke voormiddag kiezen tussen sportactiviteiten zoals BMX’en, honkballen, hockey, boksen of deelnemen aan creatieve ateliers op de zolder van het kasteel. Elke namiddag staat er een grote activiteit op het programma, zoals één tegen allen, hutten bouwen of een mega Jengaspel.

Het volledige programma en meer info vind je op www.antwerpen.be.