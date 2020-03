Snelheidsduivel kan vijftien dagen fluiten naar rijbewijs Sander Bral

02 maart 2020

De verkeerspolitie hield zondagavond een snelheidscontrole op de Bredabaan. 915 voertuigen reden voorbij en 335 bestuurders deden dat veel te snel. De politie reed een aantal van hen achterna. Eén van hen reed zo snel dat zijn rijbewijs meteen voor vijftien dagen ingetrokken werd. Twee bestuurders bleken te veel gedronken te hebben. Eén van hen reed onder invloed van drugs en moest zijn rijbewijs ook meteen inleveren voor een halve maand. Een andere bestuurder was druk in de weer met zijn gsm tijdens het rijden. Daarnaast stelde de politie vast dat één bestuurder maar liefst vijf passagiers op de achterbank liet plaatsnemen. Drie kleine kinderen zaten niet bevestigd in een kinderzitje.