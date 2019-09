Schrijver Guy Didelez ontvangt ereprijs ‘Grote Stroboer 2019’ ADA

21 september 2019

15u30 1 Merksem Sinds 1996 reikt het Merksemse districtsbestuur jaarlijks de ereprijs ‘Grote Stroboer’ uit. Die prijs wordt toegekend aan een verdienstelijke Merksemnaar of een Merksemse vereniging. Dit jaar valt de eer te beurt aan schrijver Guy Didelez.

Guy Didelez werd op 23 juni 1952 geboren in Merksem. Als kind al droomde hij ervan schrijver te worden. In het tweede leerjaar begon hij dan ook aan een eerste boek, dat helaas nooit af zou geraken. Zijn keuze voor een studie tot leerkracht Nederlands lag voor de hand, maar ook tijdens zijn leraarscarrière bleef Didelez schrijven.

Na een eerste onuitgegeven boek voor volwassenen, schreef hij zijn frustraties neer in het befaamde Zwartboek Uitgeverijen en maakte hij een ommezwaai naar het schrijven van jeugdboeken, toneelstukken, hoorspelen en scenario’s. Zijn eerste jeugdboek, Raspoetin, was meteen een schot in de roos. Toen het in 1988 gepubliceerd werd, kreeg het de Prijs voor het Beste Vlaamse Misdaadverhaal en werd het een echte bestseller.

Omdat het niet mogelijk bleek om zijn scenariowerk, toneelstukken, boeken, lezingen en optredens te combineren met zijn job als leraar gooide Guy in 1995 zijn boekentas over de haag. Tijdens zijn schrijverscarrière werkte Didelez regelmatig samen met andere schrijvers, waaronder Patrick Bernauw, Frank Pollet, Joke De Vloed en Marc de Bel.

Didelez publiceerde dit jaar al het boek Waanzinnig en Waargebeurd. De prijsuitreiking van de Grote Stroboer was het ideale moment om zijn volgende boek aan te kondigen. Oplichters en Afpersers bevat de schrijvers persoonlijke top 10 van de allerstrafste oplichters en afpersers en wat die zoal uitgespookt hebben. Het boek is vanaf eind september verkrijgbaar in de boekhandel.