Scholeninfobeurs moeten leerlingen en ouders helpen om juiste studiekeuze te nemen ADA

14 februari 2020

15u33 0 Merksem Alle Merksemse secundaire scholen stellen zichzelf en hun studieaanbod voor tijdens de scholeninfobeurs in het districtshuis. Via die jaarlijkse beurs krijgen leerlingen en hun ouders de nodige info om een doordachte studiekeuze te maken. De scholeninfobeurs vindt plaats op maandag 17 februari.

Een secundaire school vinden die bij je past, is voor veel tieners en hun ouders niet eenvoudig. Om hen goed te informeren over de verschillende schoolnetten, scholen en studiekeuzes waar ze in Merksem voor kunnen kiezen, organiseert de jeugddienst van Merksem in samenwerking met de Merksemse secundaire scholen jaarlijks de scholeninfobeurs. Die vindt plaats op maandag 17 februari in het districtshuis op het Burgemeester Jozef Nolfplein 1, van 19.30 tot 21 uur.

Alle Merksemse secundaire scholen zijn er vertegenwoordigd: Sint-Eduardusinstituut, Sint-Ludgardisschool, Groenendaalcollege, Katholiek Scholencentrum JOMA, GO! Atheneum MXM, Stedelijk Lyceum, Sint-Elisabeth Instituut, Stella Marisinstituut en Lucerna College. Ook het Centrum voor Leren en Werken Antwerpen en de centrale aanmeldingsdienst ‘Meld je aan’ zijn op de beurs aanwezig.

De bezoekers kunnen bij de standjes van de scholen langsgaan voor info en om vragen te stellen aan leerkrachten. Zo kunnen ze goed geïnformeerd een studiekeuze maken.

Meer over onderwijs en opvoeding