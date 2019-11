Schokkende beelden: 13-jarig meisje wordt zwaar toegetakeld op school terwijl medeleerlingen toekijken en filmen AW

11 november 2019

16u45

Bron: ATV 112 Merksem In Merksem zijn schokkende beelden opgedoken van een 13-jarig meisje dat zwaar toegetakeld wordt door enkele medeleerlingen van het Stedelijk Lyceum. Het meisje wordt omringd door een groep gewelddadige tienermeisjes die haar schoppen en slaan. “Ik kon me niet verweren, ik kon niets”, vertelt het slachtoffer.

Het laffe incident werd gefilmd op het Stedelijk Lyceum in Merksem. Op de beelden - die gretig op sociale media gedeeld werden – is te zien hoe de 13-jarige Lindsay zwaar wordt toegetakeld. Een tiental meisjes omringen het meisje waarna ze op de grond gesleurd, geschopt en geslagen wordt. “Ik kon me niet verweren, ik kon niet rechtstaan, ik kon niets”, vertelt een emotionele Lindsay aan ATV.

Eenmaal de school op de hoogte was gebracht, werd de moeder eveneens verwittigd. Toen zij arriveerde was ze verbouwereerd dat er geen hulpdiensten of politieagenten aanwezig waren: dat is het minste wat de school kon doen, vindt ze. “Het had erger kunnen aflopen”, vertelt moeder Nelly. Lindsay heeft onder andere gekneusde ribben en een hersenschudding, maar nog erger is volgens haar moeder de mentale impact. “Lindsay is psychologisch gekwetst.”

Bovendien ontving Lindsay na het incident nog enkele dreigberichten. De daders waarschuwen haar daarin dat ze niet moet terugkeren naar school. “Je zal zien wat er gaat gebeuren op school”, stuurden de meisjes die haar ineen hebben geslagen. Toch roept het dappere meisje anderen via ATV op om niet hulpeloos toe te kijken als iemand hard wordt aangepakt: “Ga helpen in plaats van het te filmen en ermee te lachen als iemand anders in elkaar wordt geslagen”.

Morgen heeft de moeder van Lindsay een afspraak met de schooldirectie. Dan wordt vermoedelijk de straf van de daders besproken.

