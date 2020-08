Rookontwikkeling op werkponton door defect aan generator Sander Bral

27 augustus 2020

16u10 0 Merksem Door een technisch defect ontstond er donderdagochtend rookontwikkeling aan een werkponton aan de Vaartkaai in Merksem. De brandweer kwam ter plaatse en kon het brandje snel blussen. Niemand raakte gewond.

Een getuige merkte donderdagochtend vroeg rond zes uur rook op dat vanuit een werkponton kwam. De brandweer was snel ter plaatse en had de situatie meteen onder controle. In een technische kamer had een generator vuur gevat met de rookontwikkeling tot gevolg.

De Vaartkaai was tijdelijk versperd terwijl de brandweer zijn werk deed.