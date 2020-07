Politie schrijft 11 boetes uit bij controle mondmaskers CVDP

24 juli 2020

16u56 0 Merksem De voorbije dagen heeft de politie in Merksem boetes uitgeschreven voor het verkeerd dragen of niet dragen van een mondmasker.

Het wijkteam van Merksem trok de voorbije dagen op pad om de mondmaskerplicht te controleren in de handels- en horecazaken op en rondom te Bredabaan. Ze stelden vast dat heel wat mensen en medewerkers het mondmasker op de kin droegen, tot de politie werd opgemerkt. In totaal werden 11 boetes uitgeschreven voor klanten of medewerkers van winkels die niet in orde waren. Er werd ook gekeken naar het openbaar vervoer. Op de trams was iedereen in orde tijdens de controles, personen op de perrons werden er op attent gemaakt dat ook daar het mondmasker al opgezet moet worden.