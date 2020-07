Politie neemt hondjes in beslag die in te kleine kooien worden gezet Sander Bral

16 juli 2020

Het wijkteam van Merksem werd al enige tijd geconfronteerd met twee hondjes die door de eigenaar regelmatig in een veel te kleine ruimte geplaatst werden. Er werd een visitatiebevel aangevraagd en het wijkteam kon deze week op controle komen met een dierenarts van de FOD Volksgezondheid. Er werd beslist om de hondjes voorlopig in beslag te nemen en op te vangen in een asiel terwijl het onderzoek verder loopt.