Politie int 24.000 euro aan openstaande boetes bij 39 bestuurders Sander Bral

21 november 2019

14u43 0 Merksem Het politiewijkteam van Merksem controleerde samen met het verkeersondersteuningsteam, de douane en de Vlaamse belastingsdienst voertuigen op de Bredabaan. Met behulp van een slimme ANPR-camera van de douane en de belastingsdienst werden bestuurders met openstaande boetes uit het verkeer gehaald en onderworpen aan een controle.

In totaal werd voor 24.000 euro aan boetes geïnd bij 39 bestuurders. Zeven bestuurders met in totaal 27.000 euro aan openstaande boetes konden of wilden hun rekening niet betalen, hun voertuigen werden in beslag genomen. Verder waren van twee voertuigen de keuringen vervallen en reed één iemand rond zonder verzekering, ook dat voertuig werd in beslag genomen.

Tot slot testte één bestuurder met een voorlopig rijbewijs positief op druggebruik. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken, waardoor hij bovendien zijn rij-examen niet binnen de toegelaten termijn kan afleggen. De bestuurder zal dus aan zijn rijopleiding moeten herbeginnen omwille van zijn druggebruik.