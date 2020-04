Piepjonge drugsdealer (15) gevat na politieachtervolging Sander Bral

30 april 2020

18u17 0 Merksem De politie heeft woensdag een drugsdealer van amper 15 jaar oud gevat na een korte achtervolging.

Een bromfietser kwam woensdag in de late namiddag aan het kruispunt van de Dokter Maurice Timmermanslaan met de Bredabaan, waar hij de politie opmerkte. De bestuurder leek bewust van de politie weg te rijden, maar werd gewenkt door een man aan de overkant van de straat. De leden van het wijkondersteuningsteam vermoedden dat er een drugsdeal zou plaatsvinden.

Eén van de inspecteurs, die zich met de fiets verplaatsten, ging achter de bromfietser aan. Zijn collega controleerde de vermoedelijke afnemer. De vluchtende bromfietser liet zijn bromfiets wellicht onder de parking van de bibliotheek achter en liep te voet en met de telefoon in de hand verder. Verschillende keren gooide hij in z’n vlucht spullen weg.

Wat verderop kon de politieman de verdachte staande houden. Op het afgelegde traject vond de politie drugs en een mobiele telefoon terug. De bromfiets, die van de vader van de verdachte is en zonder zijn medeweten gebruikt werd, is in beslag genomen. Bij de verdachte thuis is ook nog een gsm gevonden waarop verwijzingen naar drugshandel te vinden waren. De jongen van vijftien jaar werd voor de jeugdrechter geleid.