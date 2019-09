Persoonlijk assistent gezocht voor twintigjarige student die lijdt aan MSA David Acke

20 september 2019

15u17 0 Merksem De twintigjarige studente Dijana Lešić uit Merksem is dringend op zoek naar een persoonlijke assistent. Maar die zoektocht is blijkbaar moeilijker dan je zou denken. “Te weinig mensen nemen de job serieus en zien het eerder al iets vrijblijvends”, vertelt ze. “ Zonder hulp stopt mijn leven.” Daarom lanceert ze een oproep en hoopt ze zo de geschikte kandidaat te vinden.

Dijana is aan een rolstoel gekluisterd door de ziekte SMA, ondertussen wereldberoemd in Vlaanderen dankzij de actie voor het meisje Pia. “Alleen heb ik een andere vorm dan Pia. Mijn armen kan ik nog bewegen maar mijn benen reageren niet meer op de signalen die ik vanuit mijn hersenen geef. Stappen kan ik dus niet meer. Steeds meer ondervind ik ook dat de kracht in mijn armen achteruit gaat.”

Ze heeft dus heel wat hulp nodig om haar leven te leiden en daarom start ze een zoektocht naar een geschikte persoonlijke assistent. Want ondanks haar ziekte wil de twintigjarige vrouw toch iets van haar leven maken en is ze volop bezig met haar studie communicatiewetenschappen aan de AP Hogeschool in Antwerpen. Voor wie wil weten wat de job van persoonlijke assistent juist inhoudt, kijk best gewoon even naar de Franse film uit 2011 ‘Intouchables’. “Dat is exact de omschrijving van wat de job inhoudt”, lacht Dijana Lešić. “Eigenlijk zou iedereen die film gewoon moeten bekijken want het is echt heel ontroerend.”

Grote verantwoordelijkheid

Maar toch is het geen sinecure om een geschikte kandidaat te vinden. “Velen begrijpen niet dat ik enorm afhankelijk ben van hen. Als ze plots niet komen opdagen dan stopt mijn leven ook. Als persoonlijke assistent heb je een enorme verantwoordelijkheid en kan je niet zomaar komen opdagen wanneer het jou uitkomt.” Het grote probleem volgens Dijana is dat veel kandidaten het als iets vrijblijvends zien, “terwijl ik uiteindelijk wel hun werkgever ben om het cru te stellen en hen betaal voor hun diensten.”

De ouders van Dijana helpen al zoveel als ze kunnen maar met ook een broer die MSA heeft, komt het gezin weleens handen te kort. “Ik zoek iemand die twintig uur per week mij kan bijstaan. Dat gaat van me naar school voeren, naar mijn ziekenhuisafspraken maar evengoed gewoon stand-by zijn bij mij thuis en helpen waar nodig”, legt Dijana uit. Op school helpt de assistent ook bij het nemen van notities tijdens de lessen, bij toiletbezoekjes maar evengoed bij het aangeven van een boek of het openen van een flesje water. Voor dat werk krijg je een vergoeding tussen de 800 en 1.000 euro per maand.

Solliciteren

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Dijana door te mailen naar xdijana.lesic@hotmail.com. Een CV is handig en een beetje uitleg over jezelf is leuk. “Nadien volgt er een gesprek en zien we of het klinkt. Man of vrouw, dat maakt me allemaal niet uit. Zolang we ons beiden er goed bij voelen en we naast het harde werk ook tijd hebben om ook plezier te maken”, lacht de studente.