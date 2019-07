Overvallers met knipmes meteen gevat Sander Bral

31 juli 2019



Vier jongeren werden in de nacht van dinsdag op woensdag in Merksem aangesproken door drie mannen die met bedreiging van een klein mes geld of gsm’s eisten. Na een kleine schermutseling konden de slachtoffers ontkomen zonder dat er buit gemaakt kon worden. De beschrijving van de drie verdachten werd aan de politie bezorgd. Een ploeg van het snelleresponsteam deed nazicht en kon de mannen kort na de feiten in de Laaglandlaan treffen. Ze werden staande gehouden en bleken inderdaad in het bezit van een klein knipmes. De drie mannen werden gearresteerd.