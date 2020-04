Overrompeling blijft uit bij heropening drive-in van McDonald’s in Merksem ADA

21 april 2020

15u23 0

De populaire hamburgerketen McDonald’s opende dinsdag opnieuw alle drive-ins van hun restaurants. Wie dus opnieuw een Big Mac wilde verorberen, trok dus al snel richting de ‘McDo’. Dat resulteerde her en der in een lange wachtrij maar al bij al viel die drukte wel nog mee in Antwerpen. In Merksem bijvoorbeeld moest je aanschuiven maar ging het allemaal relatief vlot vooruit.

Wie een hamburger van Quick of Burger King verkiest, kan vanaf donderdag opnieuw terecht in de drive-in van hun favoriete hamburgerketen.



