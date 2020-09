Opnieuw winst voor Helena Wyckaert op Padel Masters: “Ze maakt geen fouten” Werner Thys

21 september 2020

13u02 1 Merksem Voor het tweede jaar op rij won Helena Wyckaert de Padel Masters in de reeks dubbel vrouwen. Vorig jaar mocht Jana Bonnarens aan de zijde van Wyckaert juichen, deze keer was dat Elyne Boeykens. Nochtans was het verweer van Dorien Cuypers en Evelyne Dom in de finale meer dan behoorlijk: 6-3, 6-4.

Met haar internationale ervaring heeft Helena Wyckaert uiteraard een streepje voor op haar collega’s. Dat bevestigt Elyne Boeykens. “Ook als de bal twee keer tegen het glas stuit, staat ze nog altijd op de goede plaats”, aldus de Merksemse. “Ik kijk er nog altijd met verbazing naar. Zeker als dubbelpartner, want dan sta je er heel dicht bij.” (lacht)

Sterke prestatie

Na een knap seizoen op de Padel Tour werden Dorien Cuypers en Evelyne Dom de verdiende finalisten. “In de poulefase speelden we ook tegen Helena en Elyne, maar toen maakten we te veel fouten en verloren we met 6-1, 6-2”, zegt Dom. “Onze prestatie in finale was veel beter. Het werd een leuke wedstrijd.”

“Helena is veruit de sterkste padelspeelster”, aldus Cuypers. “Alles komt terug, ze mist geen bal. Wat wij moeten doen om dat niveau te halen ? Het positiespel en de verdediging verbeteren én meer trainen. Nog een pak werk dus.”

Boeykens maakte dan weer veel progressie als padelspeelster. “Van ons viertal was Elyne de beste tennisspeelster en dat merk je nu ook op de padelcourts”, zegt Dom. “Haar volleys zijn top en in verdediging heeft ze flinke stappen gezet.”

Nationaal niveau

Het is duidelijk: de eindstrijd was voor Cuypers en Dom het hoogst haalbare. “De finale was ons doel, dus we zijn zeer tevreden”, zegt Dom. “In halve finale versloegen we Astrid Dierckx en An-Sophie Mestach met 6-4, 7-5. We wisten op voorhand dat we ons beste padel moesten spelen om van hen te winnen. Zeker met An-Sophie weet je nooit: ze smasht vanuit alle hoeken.”

Cuypers en Dom amuseren zich op het padelterrein en willen dat nog een tijdje blijven doen. “We willen op nationaal niveau blijven meedraaien”, zegt Cuypers. “Binnenkort gaat de interclubcompetitie weer van start en er staan ook nog toernooien om de Belgian Padel Tour op het programma. We vervelen ons niet.”