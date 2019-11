Opnieuw granaataanslag in Antwerpen: “Wakker geschud door twee luide knallen” Sander Bral

29 november 2019

12u05 0 Merksem Er is alweer een aanslag geweest op een gebouw in Antwerpen vannacht. Het gelijkvloers van een appartementsgebouw aan Leiebos in het district Merksem werd geviseerd door granaten. Niemand raakte gewond. Politie, parket, DOVO en labo kwamen ter plaatse voor onderzoek.

Een appartement op het gelijkvloers van een flatgebouw aan Leiebos in Merksem werd in de nacht van donderdag op vrijdag getroffen door granaten. Het enige wat het parket van Antwerpen momenteel kwijt kan is dat er schade is aan het gebouw en dat er geen gewonden vielen. De omstandigheden van het incident zijn nog onduidelijk.



In het geviseerde appartement zou een vrouw wonen die op het moment van de aanslag niet thuis was. Ook twee andere flats raakten licht beschadigd. Volgens een buurman waren er rond vier uur vannacht twee luide knallen te horen.

Derde incident deze week

Het is al het derde gewelddadig incident in Antwerpen deze week. In de nacht van woensdag op donderdag werd een granaat binnengegooid in de Van Heystveltstraat in Deurne. Ontmijningsdienst DOVO verplaatste het springtuig en liet het veilig tot ontploffing komen op een nabijgelegen braakliggend terrein.



In Ekeren dan werd een woning op de Oudebaan vannacht doorzeefd met kogels van een zwaar kaliber. De 74-jarige bewoonster bleef ongedeerd maar is erg geschrokken van de feiten. De vrouw zou geen banden hebben met het drugsmilieu of met de Antwerpse haven, ook niet via familie.

Verder werd er aan Colruyt Merksem vrijdagochtend een lijk gevonden, de identiteit of de omstandigheden daar zijn ook nog niet duidelijk. Ook werd er een man donderdagavond neergeschoten in de Karel Geertsstraat in Borgerhout. Hij kon op eigen houtje naar het ziekenhuis wandelen en zou buiten levensgevaar zijn.

Het is niet duidelijk of al die incidenten met elkaar of aan de Antwerpse drugsoorlog gelinkt zijn. Federale politie en parket volgen alle zaken nauw op.