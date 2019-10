Ook volgend seizoen ijsjes bij Gritje Kokx dankzij nieuwe uitbaters ADA

01 oktober 2019

12u54 0 Merksem In het bekende ijssalon ‘Gritje Kokx’ in de Terlindenhofstraat in Merksem staat volgend seizoen, na renovaties aan het pand, een nieuw gezicht achter de toog. Het district is verheugd dat de zaak met Kurt Florkin een nieuwe uitbater vond. Zo kunnen de Merksemnaren ook in de toekomst rekenen op kwaliteitsvolle ijsjes.

De overname van het bekende ijssalon mét behoud van de oorspronkelijke naam ‘Gritje Kokx’ is heuglijk nieuws voor het district. “Het is fijn dat er ondernemers zijn die geloven in de kracht van lokale economie in Merksem en dus dat er nieuw bloed gevonden is voor deze legendarische zaak. Als districtsbestuur geloven we dat plaatselijke handelszaken een meerwaarde zijn voor de bewoners”, vertelt districtsschepen voor locale economie Sonja De Meyer.

Een nieuwe uitbater betekent ook meteen dat er afscheid genomen moet worden van de vorige uitbater. Na meer dan veertig jaar geeft Charles Laermans de ijsschepper met plezier over, al zal hij de nieuwe uitbaters de komende weken nog verder begeleiden maar daarna is het voorgoed voorbij.