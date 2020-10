Ook Halloween Survival Run afgelast door corona AMK

02 oktober 2020

12u35 0 Merksem Het Fort van Merksem wordt dit jaar niet omgetoverd tot een griezelig hindernissenparcours. De Halloween Survival Run van 2020 werd namelijk geannuleerd door het coronavirus.

“Het is uiteraard enorm jammer dat we de Halloween Survival Run moesten annuleren, maar het is de enige juiste keuze", klinkt het bij het district. “Het is onder de huidige omstandigheden niet langer realistisch om het event zowel feestelijk als veilig te laten verlopen. Wij kijken alvast uit naar de editie van 2021 om er opnieuw een griezelige, sportieve dag van te maken.”

Tijdens de Halloweenperiode kan je in Merksem wel nog aan andere leuke activiteiten deelnemen. Zo kan je in de bunkers van het Fort van Merksem vanaf 31 oktober een escaperoom bezoeken. Jongerencentrum Bouckenborgh verzorgt de animatie. Jampie vzw organiseert ook het belevingsmoment ‘House of Horror’ op 30 en 31 oktober en op 5, 6 en 7 november.