Onbegrijpelijk: terwijl iedereen water moet besparen, stroomt het aan werf Keizershoek met duizenden liters zomaar weg in riolering Caroline Van de Pol

03 juni 2020

18u22 0 Merksem Op de werf aan Keizershoek in Merksem stromen dagelijks grote hoeveelheden water in de openbare rioleringen. Buurtbewoners protesteren met een spandoek tegen deze waterverspilling in tijden van droogte. Beheersmaatschappij Lantis begrijpt de frustraties en zoekt naar oplossingen.

Aan Keizershoek wordt een nieuwe Park & Ride gebouwd door Lantis, de vroegere Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Op de werf werd een spandoek gehangen met de tekst: “Waterbesparing? Hier vloeien 1000den liters water in de riool! En dit in tijden van waterschaarste!” Het spandoek werd weggehaald maar een buurtbewoner kon er nog een foto van nemen. “Het water stroomt hier continu weg in grote buizen. In tijden van waterschaarste vind ik dat bedenkelijk. Ik voel mij al beschaamd als ik de planten in mijn tuin water geef, terwijl niet ver van mij duizenden liter water per uur wegvloeien”, vertelt hij.

Wetgeving

Op de website van Aquafin zijn de regels rond dit probleem te vinden. Op een werf is een tijdelijke bemaling (het oppompen van overtollig grondwater) noodzakelijk. Volgens de Belgische wetgeving is het bij meer dan 10m³/u verplicht om het opgepompte grondwater te laten infiltreren buiten de onttrekkingszone of te lozen op een riool voor regenwaterafvoer. Alleen als deze opties technisch niet mogelijk zijn, mag het opgepompte water geloosd worden in de openbare riolering. “In dit geval is het wel mogelijk om het water in het fort van Merksem of op nabijgelegen akkers te laten infiltreren”, zegt de buurtbewoner.

Twijfel over kwaliteit

Volgens Annik Dirkx, woordvoerder van beheersmaatschappij Lantis, wordt het water in de rioleringen geloosd omdat er twijfel bestaat over de kwaliteit ervan. Een nabijgelegen tankstation zou mogelijk een impact hebben op het grondwater. “We begrijpen de frustraties van de buurtbewoners en zullen daarom binnen de 48 uur testen uitvoeren voor de kwaliteit van het water te meten. Als dat voldoende is, gaan we samen met een aannemer en het districtsbestuur kijken in welke mate we het kunnen laten infiltreren in de buurt.”