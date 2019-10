Oeps, bocht verkeerd ingeschat... Sander Bral

17u57 2 Merksem In de Maantjessteenweg in Merksem heeft een jongedame met haar auto woensdagnamiddag haar bocht gemist. Ze knalde daarbij op een geparkeerde wagen. Beide voertuigen moesten getakeld worden. De vrouw werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurster van de Mercedes-Benz verklaarde aan de politie dat ze haar bocht verkeerd had ingeschat. Ze keek bij het oprijden van de Maantjessteenweg naar het aankomend verkeer links en versnelde te veel in de bocht. Ze kon een aanrijding niet meer voorkomen met een geparkeerde Opel Corsa. Haar auto kwam deels op de zijkant van de andere wagen te staan. Het wiel van de Mercedes werd aan flarden gereden en ook de geparkeerde Opel was na het ongeval niet meer rijvaardig.

De dame had hoofdklachten na het ongeval. Ze werd voor alle zekerheid naar het ziekenhuis gebracht.