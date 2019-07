Nog maar pas verlost van enkelband en opnieuw gepakt voor dealen Sander Bral

22 juli 2019

18u44 0

Tijdens toezicht gericht tegen drugsoverlast merkten het wijkteam van Merksem en het wijkondersteuningsteam Noord van de lokale politie enkele personen op van wie vermoed werd dat ze op zoek waren naar drugs. Het groepje werd tijdelijk geobserveerd, waardoor de politie hun dealers kon lokaliseren. Na een korte achtervolging konden twee dealers gevat worden. Bij de huiszoekingen werden 40 dosissen cocaïne (28 gram), 10 gram hasj, 4.295 euro cash, een auto en twee verboden wapens (pepperspray en een mes) in beslag genomen. Eén van de twee verdachten was eerder in week bevrijd van zijn enkelband, maar werd al opnieuw betrapt. Bovendien reed hij rond met zijn wagen zonder over een correct rijbewijs te beschikken.