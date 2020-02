Merksemse kunstenaar Rafael Gorsen overleden: “Hij wordt begraven in de kerk waar twee schilderijen van hem hangen” CVDP

17 februari 2020

19u40 3 Merksem Kunstenaar Rafaël Gorsen (77) uit Merksem overleed het voorbije weekend aan kanker. Zijn kunstwerken geraakten bekend in het binnen-en buitenland. Op zaterdag 22 februari wordt hij begraven in de O.L.Vr. van Smartenkerk in Merksem.

Rafaël Gorsen werd geboren in Merksem op 18 juni 1942. Al van jongs af aan was hij bezig met kunst. “Op school kon hij niet goed leren en daarom tekende hij in zijn boeken. Hij hield als kind ook al van schilderen”, vertelt zijn vrouw Diane. “Na het secundair onderwijs heeft Rafael zes maanden les gevolgd aan de kunstacademie. Hij stopte die opleiding om mee in de kachelzaak van zijn vader te werken. Toen wij enkele jaren later trouwden, werd hij voltijds kunstenaar en ontwikkelde hij zijn eigen stijl.”

Drop flow painting

Rafael deed aan schilderen en beeldhouwen op een figuratieve en abstracte manier. “Op het einde van zijn leven was hij bezig met ‘drop flow painting’. Met het plaatsen van spetters verf op een speciale manier waardoor ze in elkaar overvloeien, creëerde hij een bepaald effect”, vertelt een goede vriend Eddy Hotag. Rafael was als kunstenaar bekend in zowel het binnen- als buitenland. “Zijn kunstwerken hangen in verschillende kerken en kathedralen in Europa. Zijn schilderij van Pater Damiaan staat zelfs in het Vaticaan”, vertelt Diane trots.

Heel zijn leven lang woonde Rafael in Merksem. “Hij was hier als kunstenaar een gekend figuur. Als mensen langskwamen in zijn atelier in de Moeshofstraat, kregen ze een kop koffie en een uitgebreide uitleg over zijn visie achter de werken. Rafael was altijd vriendelijk en maakte tijd voor iedereen”, vertelt Eddy.

Geen behandeling

Zaterdag overleed Rafael op 77-jarige leeftijd aan kanker. “Hij was al langer ziek, maar dat hadden de dokters nog maar recent ontdekt. Omdat er geen behandeling meer mogelijk was en hij op was, koos Rafael voor euthanasie. Hij is op een vredige manier heengegaan”, vertelt zijn vrouw. De begrafenis van Rafael vindt plaats op zaterdag 22 februari in de O.L.Vr. van Smartenkerk in Merksem, waar ook twee schilderijen van hem hangen. “Hij zal herinnerd worden als een groot kunstenaar met een warme persoonlijkheid.”