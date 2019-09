Merksemnaar Jeroen De Meester (39) genomineerd voor Iron Man in Hawaï KOEN MOREAU

04 september 2019

07u46 0 Merksem Triatleet Jeroen De Meester (39) uit Merksem werd dankzij een schitterend resultaat tijdens de Iron Man in Kopenhagen net geselecteerd voor deelname aan het wereldkampioenschap triatlon: de Iron Man in Hawaï. “Een hele eer, maar ook een duur avontuur”, vertelt de atleet die een crowdfunding-actie start om zijn sportieve prestatie mogelijk te maken.

Zo een Iron Man is al geen lachertje, maar in Hawaï is de prestatie om 3.860 meter te zwemmen, 180,2 kilometer te fietsen en een marathon van 42,195 kilometer te lopen nog net dat tikkeltje zwaarder. Voor de deelname zijn dan ook zware selectiecriteria, maar die bleken net op het nippertje geen probleem voor Jeroen De Meester uit Merksem. Dit jaar behaalde hij op de halve Iron Man in Luxemburg een nominatie voor het wereldkampioenschap Halve Marathon in Nice van 8 september en op 18 augustus deed hij hetzelfde op de volledige Iron Man in Kopenhagen waardoor hij op 12 oktober ook aan de start staat van het wereldkampioenschap Iron Man in Hawaï. “Ik had er wel van gedroomd, maar nooit verwacht dat die dit jaar al op mijn programma zou staan”, vertelt Jeroen die eerder toevallig triatleet werd.

Topsnelheden

“Tot mijn 30ste heb ik gekoerst voor de ploeg van Keukens Redant in Erpe-Mere, maar mijn vrouw zag het niet langer zitten om naar al die wedstrijden mee te gaan. Als compromis schakelde ik om naar duatlons en triatlons.” Dat liep redelijk, maar na een echtscheiding en onderbreking van twee jaar kreeg Jeroen opnieuw de smaak te pakken. “Nu train ik ongeveer 15 uur per week en volg ik door een coach opgestelde trainingsschema’s.” Met succes. “In 2018 finishte ik in Maastricht in exact 10 uur. In Kopenhagen fietste ik stabiel aan 40 km/u en liep ik aan 4’20 per km of 13,8 km/u. Ik kwam er na 8 uur 52 minuten en 42 seconden over de eindstreep.”

De Iron Man van Hawaï moet dus haalbaar zijn. “Al blijven parcours en wedstrijdomstandigheden een groot vraagteken waardoor ik ondanks de hete zomer de omstandigheden niet kan simuleren. Ik ga dan ook vooral om eens te kijken.” Grote ambities zijn er dus niet. “In elk geval niet voor dit jaar, maar ik hoop me volgend jaar opnieuw te kunnen selecteren voor Hawaï.” Ambities voor de halve triatlon volgend jaar zijn er niet. “Het wereldkampioenschap is in Nieuw-Zeeland en dat wordt in combinatie met Hawaï net iets te duur.”

Crowdfunding

Triatlon is duidelijk geen goedkope sport. “Om beter te kunnen trainen kocht ik dit jaar een wattage meter, een nieuwe wetsuit en nog wat ander materiaal. Reken al snel op een 10.000 euro.” Ook Hawaï is niet goedkoop. “Inschrijven alleen kostte al 1.000 euro. Voor mijn vlucht betaal ik 1.500 euro en het overvliegen van mijn fiets kost nog eens 500 euro. Voor het verblijf ginds moet ik nogmaals 1.500 euro op tafel leggen.” Behoorlijk veel geld dus voor een uit de hand gelopen hobby. “Om die reden ben ik op zoek naar sponsors en startte ik een crowdfunding. In ruil geef ik mijn eeuwige dank en de belofte dat ik in Kona het beste van mezelf geef”, luidt het. Jeroen een financieel duwtje in de rug geven kan via www.jeroendemeester.be/crowdfunding.