Merksemenaar wint tweede grootste Lotto-jackpot ooit in provincie Antwerpen: “Huis kopen en winst delen met de kinderen” ADA

21 juni 2019

16u24 10 Merksem Een 55-plusser uit Merksem heeft de tweede grootste Lotto jackpot ooit in de provincie Antwerpen gewonnen. De zes juiste cijfers leveren de man, die anoniem wil blijven, 4,5 miljoen euro op. Hij wil de som delen met zijn kinderen en een huis kopen.

Al veertig jaar speelt de man uit Merksem met dezelfde cijfers bij dagbladhandelaar Bredakrant. Op 4 mei rolden de zes cijfers uit de Lotto-trommel die ook op zijn formulier stonden aangekruist. Al had de man dat niet meteen door.

“Zoals hij altijd doet, kwam hij zijn formulier bij ons valideren. Omdat het erg druk was in de winkel, had hij niet door dat hij gewonnen had. Pas toen de klant naar huis was en we het formulier goed lazen dat uit de computer kwam, begon het ons te dagen dat we hier een serieuze winnaar hadden”, vertelt Filip van Bredakrant.

“Wanneer een bedrag hoger dan 25.000 euro gewonnen wordt, staat er op het formulier te lezen dat er contact opgenomen moet worden met de hoofdzetel van de nationale loterij. Het gewonnen bedrag wordt niet vermeld”, legt Caroline Vangoidsenhoven uit. De uitbaters belden en kregen de bevestiging dat er een bedrag van 4,5 miljoen euro gewonnen was. Meteen het tweede hoogste bedrag ooit in de provincie Antwerpen. In 2015 werd een bedrag van 8,5 miljoen gewonnen.

Omdat de uitbaters de winnaar erg goed kennen, was het ook niet moeilijk de fortuinlijke man op te sporen om hem het goede nieuws te melden. “Hij kon het niet geloven, nog steeds niet. Hij zei dat het pas zou doordringen als het bedrag op zijn rekening staat”, vertelt Filip. Opvallend: het is al de vierde jackpot in 25 jaar die gewonnen wordt in krantenwinkel Bredakrant.

De winnaar wil liever anoniem blijven. “We vragen aan de winnaars altijd welke informatie we mogen geven. In dit geval kan ik vertellen dat het om een chauffeur gaat die graag stoofvlees eet en televisie kijkt. Met het geld wil hij een huis kopen en de winst delen met zijn kinderen”, aldus Vangoidsenhoven.