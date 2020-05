Merksem zoekt 12 leerlingen uit zesde leerjaar voor nieuw project ‘Junior Team’ Annelin Marien

07 mei 2020

11u12 0 Merksem In september 2020 start het district Merksem met een nieuw project: het Junior Team. Twaalf gemotiveerde tieners uit het zesde leerjaar werken tijdens tien workshopdagen rond maatschappelijk relevante thema’s en zijn ambassadeur voor alle Merksemse jongeren. Inschrijven kan tot zondag 21 juni.

Zo wil het district Merksemse tieners betrekken bij belangrijke maatschappelijke thema’s en discussies. Twaalf Merksemse tieners uit het zesde leerjaar krijgen de kans een schooljaar lang mee te denken over maatschappelijk relevante thema’s en mee te werken aan een leeftijdsvriendelijk beleid. De thema’s die tijdens de workshopdagen aan bod komen zijn onder andere afval, armoede, dierenwelzijn, publieke ruimte, vrede en pesten. Ze zijn ook ambassadeur voor hun leeftijdsgenoten, vertegenwoordigen hun stem bij het districtsbestuur en delen hun ervaringen in hun klas of school.

Er zijn enkele voorwaarden: de tieners moeten in Merksem wonen en tijdens het schooljaar 2020-2021 in het zesde leerjaar zitten van één van de Merksemse basisscholen. Kandidaturen moeten uiterlijk op zondag 21 juni 2020 worden ingediend. Inschrijven kan via deze link. De selecties vinden plaats in juli, zodat het Junior Team tegen de start van het nieuwe schooljaar compleet is en van start kan gaan.