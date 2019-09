Merksem zet gerenoveerd districtshuis in de kijker tijdens Open Monumentendag BJS

05 september 2019

09u45 0 Merksem Nu de renovatie- en restauratiewerken aan de buitengevel en binnenin het districtshuis van Merksem, op het Burgemeester Jozef Nolfplein, bijna zijn afgerond, geeft het district iedereen graag de kans het resultaat te komen bewonderen. Open Monumentendag op zondag 8 september is daarvoor de uitgelezen gelegenheid.

Afgelopen jaar ondergingen de buitengevel, de lokettenzaal en de meubels van het districtshuis van Merksem een grondige renovatie. Het originele ontwerp uit 1968 werd daarbij zoveel mogelijk gerespecteerd.

Drie jaar geleden werd het gebouw geklasseerd als monument. Met een art deco geïnspireerd interieurontwerp van Merksemnaar Jan Van Puyvelde, stoelen van kunstwerkstede De Coene en uniek gevormde diamantkoppen in hout in de wanden van de trouwzaal en raadzaal verbaast dat niet.

Het districtshuis kreeg al heel wat nationale en internationale film- en televisieploegen over de vloer. Series als ‘Wat Als’, ‘Undercover’ en ‘Over Water’ en films zoals ‘De Collega’s’ en de internationale gangsterfilm ‘The Sound of Philadelphia’ met Matthias Schoenaerts namen hier op. Zelfs Sharon Stone draaide al eens in het Merksemse districtshuis voor Largo Winch II.