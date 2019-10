Merksem viert 75 jaar vrede met uitgebreid programma BJS

01 oktober 2019

12u15 0 Merksem Begin oktober 1944 - een maand later dan Antwerpen - werd Merksem bevrijd. Op vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober viert het district die 75 jaar vrede uitgebreid met Merksem Zingt, een bloemenhulde, een parade over de Bredabaan, een re-enactment, een bal populaire en een vuurwerk als afsluiter van het feestweekend. Alle activiteiten zijn gratis.

Merksem Zingt

Het feestweekend wordt op vrijdagavond 4 oktober vanaf 20 uur ingezet met Merksem Zingt. De tent in Bouckenborghpark staat dan open voor iedereen die zin heeft om mee te zingen met klassiekers van toen en nu. Bij aankomst krijgen bezoekers een zangkrantje zodat ze de teksten kunnen volgen en uit volle borst kunnen meezingen.

Bloemenhulde

Zaterdag 5 oktober wordt ingetogen aangevat met om 9.30 uur een bloemenhulde voor de oorlogsslachtoffers aan het vredesbeeld op het Burgemeester Jozef Nolfplein en om 10.30 uur op de begraafplaats in de Van Heybeeckstraat.

Parade

Zaterdagnamiddag komt de sfeer van na de Bevrijding tot leven met een parade van militaire voertuigen en re-enactors over de Bredabaan. Bezoekers kunnen komen juichen en zwaaien langs het parcours en meestappen naar het Bouckenborghpark. Daar vliegt voor de gelegenheid een gevechtsvliegtuig uit WOII over. Na de parade zijn de voertuigen nog te bezichtigen in de Gaston Berghmansdreef. De parade start om 13.30 uur op het Burgemeester Jozef Nolfplein en gaat via de Bredabaan naar het Bouckenborghpark​.

Re-enactment

Merksemnaars kunnen verder het verleden zaterdag herbeleven tijdens een re-enactment van de bevrijdingsgevechten aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het spektakel start om 14.30 uur in de Gaston Berghmansdreef.

Ambiance in de feesttent

Lia Linda en The Melodymakers zorgen zaterdag om 15.30 uur voor een leuke sfeer in de feesttent. Tussendoor krijgt dj Danny Van Tichelen van Radio Minerva met zijn plaatjes de dansvloer vol. Vanaf 20.30 uur brengt de Lou Roman Band swingende muziek. Met Isabelle A en De Romeo’s als speciale gasten wordt het een niet te missen feest.

Vuurwerk

Het feestweekend wordt om 23 uur traditiegetrouw afgesloten met een vuurwerk aan kasteel Bouckenborgh.

Het volledige programma staat op www.merksem.be.