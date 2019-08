Merksem tovert vier straten voor één avond om tot ‘filmstraat’ AMK

20 augustus 2019

12u04 1

De Vuurkruisenlaan, het Kastanjeboomplein, de speelzone aan Winterling en de Moeshofstraat worden de komende twee weken elk voor één avond ingericht als openluchtcinema. Merksemnaren kunnen er genieten van een gratis film op een groot scherm. Het district zorgt voor de nodige omkadering: een groot scherm, een verkeersvrije straat, sfeerverlichting en uiteraard een goede film. De films werden gekozen door de bewoners van de filmstraten zelf.

Op vrijdag 23 augustus kan je in de Vuurkruisenlaan naar de feelgoodfilm ‘Mamma Mia! Here We Go Again’ kijken. Op donderdag 29 augustus speelt op het Kastanjeboomplein ‘Niet Schieten’, over de Bende van Nijvel. Op speelzone Winterling kan je op vrijdag 30 augustus naar ‘Bohemian Rhapsody’ kijken, over de Britse rockband Queen. En in de Moeshofstraat speelt op vrijdag 6 september ‘Coureur’, een Vlaamse film waarin wielerbelofte Felix koste wat het kost in de voetsporen van zijn vader wil treden.

Buurtbewoners die zin hebben in een filmavond zijn welkom vanaf 21 uur. De films zelf starten wanneer het donker wordt, rond 21.30 uur. Wie mee film wil kijken, neemt een eigen stoeltje of deken, drank en snacks mee en maakt het gezellig met buren, vrienden en familie. Het district trakteert bovendien op gratis popcorn, zolang de voorraad strekt.