Merksem roept inwoners op om gedichten en foto’s in te sturen in het thema ‘Klein geluk’ ADA

23 september 2020

19u37 0 Merksem Tijdens de laatste week van januari 2021 lezen en zien inwoners overal in Merksem gedichten en foto’s tijdens de ‘Week van de Poëzie’. Het district kiest voor de editie 2021 voor het thema ‘Klein geluk’.

Terwijl een virus de wereld in zijn greep houdt, spendeerden we de afgelopen tijd voornamelijk binnenshuis. We zochten allemaal naar ‘klein gelukskes’. De nabijheid van de eigen bubbel, het zien openbloeien van de natuur, een gelukkig kind door een knuffelbeertje achter een raam, of bijvoorbeeld niet meer in de file moeten staan.

Tijdens de ‘Week van de Poëzie’ toont het district elk jaar foto’s en gedichten van inwoners van Merksem op grote panelen in het Gemeentepark. In 2021 is dat van 29 januari tot 21 februari. Ook worden de geselecteerde gedichten en foto’s gedrukt in een mooie publicatie.

Daarom lanceert het district nu een oproep. Merksemnaren die hun creativiteit de vrije loop laten gaan, kunnen voor 1 november een gedicht en/of foto in het thema ‘Klein geluk’ insturen naar poezie.merksem@antwerpen.be, met vermelding van hun naam en leeftijd.

Alle info over de ‘Week van de Poëzie 2021’ is te vinden op www.merksem.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.