Merksem poetst de straten samen met bewoners tijdens Lentepoets ADA

23 februari 2020

12u02 0 Merksem Merksem doet op zaterdag 25 april mee met de jaarlijkse Lentepoets. Wie wil meedoen schrijft zich in voor 13 maart. Deelnemers mogen zich verwachten aan een verrassing van het district.

Hoewel het stormweer van de laatste weken anders doet vermoeden, komt de lente steeds dichterbij. Daarom organiseert het district Merksem op zaterdag 25 april de jaarlijkse Lentepoets. Dat is een grootschalige poetsactie waarbij Merksemnaren hun buurt proper maken door stoepen te vegen, afval te verzamelen, banken te poetsen, onkruid te wieden enzovoort. Minimum 8 gezinnen uit dezelfde straat bundelen hun krachten.

Wie wil meedoen zoekt minstens 7 anderen enthousiaste gezinnen en vult voor 13 maart online een aanvraag in voor jouw straat. Elk deelnemend gezin krijgt een zakje met bijenvriendelijk bloemzaad als dank voor zijn inzet.

Let op, om de aanvraag online te kunnen indienen, moet je een lijst van minstens 8 deelnemende gezinnen toevoegen. Uiteraard mogen er meer gezinnen meedoen, maar die zijn niet vereist voor de digitale aanvraag in de verenigingendatabank. In 2019 namen bijna 50 Merksemse straten deel aan de jaarlijkse poetsdag.

www.merksem.be.