Merksem plaatst 116 sjablonen als afstandssignalisatie Annelin Marien

28 april 2020

12u26 0 Merksem 116 originele symbolen op het voetpad aan de Bredabaan in Merksem moeten wachtende klanten duidelijk maken hoeveel afstand ze van anderen moeten houden. Daarbij informeerden medewerkers van Buurtregie en Stadstoezicht de handelaars op de Bredabaan over de coronarichtlijnen.

Er zijn momenteel 35 handelelszaken open op de Bredabaan, de drukste winkelas in Merksem. Enkele medewerkers van Buurtregie en Stadstoezicht gingen vorige week nog op pad om na te gaan of alle handelaars goed op de hoogte zijn van de geldende regels. Ze maakten van de gelegenheid gebruik om ook tips te geven. Zo stallen grote winkels beter niets uit op de stoep zodat ook daar ‘social distancing’ mogelijk is en kunnen pijlen of markeringen met tape er in de winkels voor zorgen dat klanten de juiste afstand tussen elkaar bewaren.

Gewapend met bussen krijtverf en een leuk sjabloon deden medewerkers van doorstroombedrijf Manus en de buurtregisseur nog een rondje over de Bredabaan. Er werden maar liefst 116 sjablonen geplaatst, die ervoor moeten zorgen dat het voor aanschuivers extra duidelijk is welke afstand ze van elkaar moeten bewaren.