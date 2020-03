Merksem huldigt zijn sportlaureaten Annelin Marien

04 maart 2020

16u06 0 Merksem Dinsdagavond zette het district Merksem de prestaties van zijn topsporters en verdienstelijke sportclubleden in de kijker. Dirk Beckers werd als G-sporter van 2019 in de bloemetjes gezet en Jacques Van Lancker werd sportambassadeur voor 2020.

In totaal werden er 59 individuele sporters gevierd en 77 sporters die in teamverband kampioen werden. Negen sportclubs haalden de titel topsportclub Merksem binnen: Klimop R.T. Merksem, Olse Atletiekclub, Merksemse Zwemvereniging Antwerpen, Koninklijke Kwik Korfbalclub, Koninklijke Metropolis Danssportclub, Merksem Judoclub, Niji Yama Dojo, Hipe Skip en The Bulldogs.

G-sporter

Dirk Beckers werd gekroond tot G-sporter van het afgelopen jaar. Hij zet zich in voor dansgroep Kinésiphilia, een dansvereniging voor en door patiënten met de ziekte van Parkinson. Ex-olympisch worstelaar Jacques Van Lancker is de sportambassadeur voor Merksem in 2020, het jaar waarin het exact 100 geleden is dat de Olympische Spelen plaatsvonden in Antwerpen.

Daarbij werden naar aanleiding van het olympische jaar alle sportambassadeurs die Merksem rijk is uitgenodigd. Het district bedankte hen voor hun jarenlange inzet met een speciaal ontworpen zilveren pin met het opschrift ‘Sportambassadeur Merksem’.