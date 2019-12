Man schiet met nepwapens in het rond midden op straat Sander Bral

04 december 2019

De Karel Van Dammestraat in Merksem werd dinsdagavond kort opgeschrikt omdat een man met een ‘geweer’ stond te schieten op straat. De politie was meteen ter plaatse en het was snel duidelijk dat het om nepwapens ging die plastieken bolletjes afvuren. In het donker waren de nepwapens echter moeilijk te onderscheiden van echte machinegeweren, wat paniek had veroorzaakt in de straat. De 33-jarige man zag geen graten in zijn gedrag. Zijn twee nepgeweren werden in beslag genomen, de verdachte mocht na verhoor beschikken.