Man riskeert 2 jaar cel omdat hij stiefdochter (15) in slaapkamer begluurt met ‘spycam’ BJS

08 november 2019

13u01 2 Merksem Een man van 44 uit Merksem riskeert twee jaar cel omdat hij zijn minderjarige stiefdochter met een ‘spycam’ heeft gefilmd. Het cameraatje zat verstopt in een weerstation op de kamer van het tienermeisje. De beklaagde ontkent dat hij een voyeur is. “Ik wilde enkel mij stiefzoon betrappen op stelen.”

De feiten dateren van ruim drie jaar geleden en kwamen aan het licht nadat een werknemer van de beklaagde op het werk een geheugenkaart had gevonden. Op het kaartje stonden videobeelden van de stiefdochter van de beklaagde, die destijds 15 jaar oud was. Het ging om in totaal 20 uur beeldmateriaal. Op de filmpjes was te zien hoe het meisje zich in haar slaapkamer ontkleedde en zichzelf bevredigde.

Na de vondst stapte de werknemer naar de moeder van het meisje. Zij confronteerde de beklaagde ermee, maar die wuifde alles weg. Hij zei dat hij het weerstation, waarin de camera verstopt zat, op de kamer van zijn stiefdochter had gezet om de luchtvochtigheid te controleren. De moeder vertrok na de confrontatie bij haar man en lichtte de politie in.

De slaapkamer van een tienermeisje zou een veilige haven moeten zijn. Een plek waar de privacy wordt gerespecteerd. Procureur

300 euro gestolen

Tijdens zijn verhoor probeerde de beklaagde de schuld af te schuiven op zijn stiefzoon, met wie hij een problematische relatie onderhield. Hij verklaarde dat hij het vermoeden had dat de jongen van hem stal en zaken met opzet dingen kapot maakte. Op een gegeven moment zou er 300 euro uit zijn portefeuille zijn verdwenen, waarop hij een ‘spycam’, in de vorm van een weerstation, had gekocht.

De stiefdochter van de beklaagde werd ook verhoord. Zij bevestigde dat haar stiefvader het weerstation in haar kamer was komen plaatsen om de vochtigheid te controleren. Het meisje vertelde er ook bij dat ze eerder op haar kamer een brief had gevonden met tips over hoe ze zich moest bevredigen.

Voyeurisme

De Antwerpse procureur vervolgt de beklaagde voor voyeurisme en eiste vrijdag twee jaar celstraf. “De feiten zijn bijzonder laakbaar. De slaapkamer van een tienermeisje zou een veilige haven moeten zijn. Een plek waar de privacy wordt gerespecteerd.”

De verdediging vindt dat de beklaagde moet worden vrijgesproken van voyeurisme. “Er is niet alleen gefilmd op de slaapkamer van de stiefdochter. Ook in de woonkamer en in de keuken zijn opnames gemaakt, maar die zitten natuurlijk niet in het strafdossier. Onze cliënt maakte enkel filmpjes omdat hij zijn stiefzoon zo graag wilde betrappen op het plegen van diefstallen. Hij had bewijsmateriaal nodig en maakte dan de bedenkelijke keuze om ‘spyware’ aan te schaffen”, pleitten advocaten Carlos Tuerlinckx en Shari Desmet.

Traumatisch

Het slachtoffer en haar moeders stelden zich vrijdag burgerlijke partij en eisen respectievelijk 3.000 en 1.000 euro schadevergoeding. “De feiten zijn zeer traumatisch geweest”, vertelden advocaten Liliane Verjauw en Nathalie Van Sande. “Onze cliënte is om wat er is gebeurd, een jaar lang in begeleiding geweest. Omdat ze zich zo diep schaamt, is ze vandaag ook niet aanwezig op het proces.”

De beklaagde stond vrijdag, naast voyeurisme, ook terecht voor de aanranding van zijn stiefdochter. Hij had het meisje op een vakantie in Frankrijk gemasseerd met een massagetoestel. De procureur vond die laatste aanklacht echter onvoldoende bewezen en vroeg de rechtbank zelf om de beklaagde hiervoor vrij te spreken.

Vonnis op 6 december.