Man (76) uit Merksem overlijdt na val in beerput Sander Bral

02 september 2020

17u39 0 Merksem In de Van Praetlei in het Antwerpse district Merksem is woensdagavond een 76-jarige man in een beerput bij hem thuis gevallen en overleden. Dat bevestigt de lokale politie. Het gerechtelijke labo komt ter plaatse om het overlijden te onderzoeken.

Rond twintig voor vijf woensdagavond kreeg de politie een melding van een vrouw die zei dat ze haar man in een beerput aantrof bij hen thuis in de Merksemse Van Praetlei. “De 76-jarige bewoner is overleden”, zegt Sven Lommaert van de lokale politie Antwerpen. “Het onderzoek naar de omstandigheden is lopende. Het gerechtelijk labo komt ter plaatse.”

Later meer.